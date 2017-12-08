ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İstanbul'da Fatih Camisi'nde toplandı.
Cuma namazı öncesi Fatih Camisi'nin avlusunda bir araya gelen vatandaşlar "Katil İsrail, işbirlikçi ABD", "Kudüs bizimdir, bizim kalacak", "Kudüs'e selam, direnişe devam" şeklinde sloganlar atıp tekbir getirdi.
Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, "Kudüs Müslümanların onurudur", "Kudüs Müslümanların şerefidir", "Kudüs Müslümanların istiklal ve istikbalidir" yazılı dövizler taşıyor.
Grubun, Saraçhane'ye yürüyerek açıklama yapması bekleniyor.