Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekipler Başakşehir, Pendik ve Sultangazi'de bulunan adreslere yaptığı baskınlarda, eylem hazırlığı içinde olduğunu öne sürülen 4'ü yabancı uyruklu toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.