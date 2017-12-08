Ekipler Başakşehir, Pendik ve Sultangazi'de bulunan adreslere yaptığı baskınlarda, eylem hazırlığı içinde olduğunu öne sürülen 4'ü yabancı uyruklu toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı
08.12.2017 - 15:31 | Son Güncelleme: 08.12.2017 - 15:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik 3 ilçede operasyon düzenledi.
Etiketler : İstanbul,
525788 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/525788.aspx
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