Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda savcılık tarafından haklarında gözaltı kararı çıkarılan 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Gaziantep'te FETÖ operasyonu
08.12.2017 - 16:19 | Son Güncelleme: 08.12.2017 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te, FETÖ/PDY'ye bağlı dernek ve iltisakı bulunan kişilere yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : Gaziantep,fetö,
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