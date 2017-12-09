Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Sakaaşvili'nin arkadaşı David Sakvarelidze kendinin kullandığı sosyal medya hesabından yayınladı. Sakvarelidze paylaştığı gönderisinde "Mikheili gözaltına aldılar! Güvenlik Hizmetine götürüyorlar" şeklinde bir açıklamada bulundu. Sosyal medya sayfasında olayla ilgili yazılı açıklama yapan Ukrayna genel savcısı Yuri Lutsenko şunları kaydetti: "Saakaşvili, Kiev'deki Otradnoye Caddesi'ndeki kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. Tutuklu Kiev'de bulunan Mikheil Saakaşvili'nin geçici bir gözaltı tesisine yerleştirildiğini ve Bundan sonra, ilgili soruşturma eylemleri ve mahkemeye temyiz öngörülüyor "



Yüzlerce Saakaşvili taraftarları Ukrayna’nın baş kenti Kiev’de “Yaşasın Ukrayna, Kiev Kalk” sloganları atarak protesto ediyorlar.



Mikheil Saakaşvili, 5 Aralıkta Kiev'de gözaltına alındı. Daha sonra taraftarlarının yardımıyla serbest bırakıldı. Saakaşvili, Ukrayna'da darbe girişiminde bulunmakla suçlanıyor.