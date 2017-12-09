İsrail askerlerinin dün ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için  Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesi sırasında öldürülen Mahmud  el-Mısri ve Mahir Ataallah ile İsrail savaş uçaklarının bu sabah düzenlediği hava  saldırılarında yaşamını yitiren Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam  Tugayları mensubu Abdullah el-Atl ve Muhammed es-Safedi yüzlerce kişinin  katıldığı cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

Dünkü gösterilerde öldürülen Mısri için Han Yunus'ta,  Ataallah için  ise Şeyh Zuveyd kentinde cenaze törenleri yapıldı.İsrail'in bu sabah düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden  Atl ve Safedi'nin naaşları ise Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'nden  alınarak, yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze törenlerinin ardından  kentteki kabristanlığa defnedildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bu sabah düzenlediği üç  hava saldırısında 2 Filistinlinin öldüğü bildirilmişti.İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Gazze  sınırında düzenlenengösterilere müdahalesinde de 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği  açıklanmıştı.