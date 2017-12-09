Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün uçakla Erzurum'a gelerek Palandöken'deki bir otelde yapılan 'Terör Suçları Bölge Değerlendirme Toplantısına' katıldı. Basına kapalı toplantının ardından Bakan Abdulhamit Gül, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ü ziyaret etti. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Gül, yargıya güven ve yargının hızlanması için yeni düzenlemelerin yapıldığını bildirdi. Düzenlemenin yakında kamuoyu ile paylaşılacağını belirten Gül, şunları söyledi:

"Yakın zamanda son halini hükümetimizce de verdikten sonra kamuoyuyla paylaşacağımız yargıya güven, yargının hızlanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Böylece toplumda yargıya olan güveni zedeleyecek uygulamalar, TCK'daki bazı düzenlemelerle eksik kalan, uygulamada gördüğümüz bazı eksiklikler neler varsa bunlarla ilgili düzelnemeleri yapacağız. Gerek huzur bozan trafikte olsun, toplumsal hayatta olsun, magandalardan tutun da mafyatik, örgütsel yapılanmaların azaltılmasına, önlenmesine yönelik yasal çalışmalarımızı, hırsızlığın tekerrürü ve bunların ceza almadan serbest bırakılması gibi bu hususlarla ilgili caydırıcı tüm düzenlemeleri de inşallah yakın zamanda yapacağız."

"HAYVANLARI 'CAN' OLARAK GÖREN ANLAYIŞ"

Hayvanları korumaya yönelik düzenlemenin son aşamaya geldiğini belirten Bakan Abdulhamit Gül, şöyle konuştu:

"Yine hayvanları korumaya ilişkin düzenlemelerde de son aşamaya geldik. Kurumlarımızla birkaç aydır yaptığımız çalışmayı nihayete erdirmek üzereyiz. Kurumlarımızın da son görüşünü aldıktan sonra bunu kamuoyuyla paylaşıp, Meclis'e inşallah sevk edeceğiz. Bu yapılan çalışmayla da hayvanları bir 'mal' olarak gören anlayıştan onları da bir 'can' olarak gören anlayışa dönüşecek şekilde bir düzenlemeyi yapacağız inşallah. Çünkü 'Yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü'. Bunların hepsi bizlere emanettir. Hayvanlar da insanlara emanettir. Kötü muamele, işkence asla kabul edilemez. Bu husus ile ilgili de yasadaki hangi ihtiyaçlar varsa bunları tekrar gözden geçirip kamuoyuyla paylaşacağız. Ak Parti hükümeti bu konuda çok önemli adımlar attı ama uygulamada kötüye kullanılan ya da boşluk olan hususları da tekrar göz önüne alıp, para cezalarını artırıp, hapis cezasını getiren çalışmaları tamamlamış olacağız."

ERZİNCAN'DA NE OLMUŞTU?

Vatani görevini yapmak için Erzincan’da bulunan er Taner H.’nin akşam saatlerinde askeri lojmanlarının nizamiyesinde yavru bir kediye yaptıkları güvenlik kamerasına takıldı. Kapı önünde bekleyen nöbetçilerin gözleri önünde kediyi önce yumruklayan Taner H.’nin ardından nizamiye kapısının üzeri koyarak defalarca vurdu. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yerde kıvranan kediye son olarak tekmeler savuran Taner H., ardından kameranın açısından kayboldu. Erzincan'da er 25 yaşındaki Taner H.’nin askerî lojmanların nizamiyesinde yavru bir kediye işkence yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer alması büyük tepkilere neden oldu. İhbar üzerine harekete geçen polisin yakaladığı ve yapılan kontrolde 221 promil alkollü olduğu belirlenen Taner H., gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. TSK er hakkında disiplin cezası verildiğini açıklamıştı.