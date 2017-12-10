Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bozdağ, "Türkiye, Filistin-Kudüs konusunda bugüne kadar zikzak çizmeyen, çok net, çok açık politikaların hep müdafisi olmuştur. Bundan sonra zikzak çizmeden, net ve açık politikaların sahibi olmaya ve bunu savunmaya Türkiye devam edecektir. Bu konuda yalnız kalsa dahi Türkiye'nin kanaati, görüşü değişmeyecektir." dedi.