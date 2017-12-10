Bozdağ, "Türkiye, Filistin-Kudüs konusunda bugüne kadar zikzak çizmeyen, çok net, çok açık politikaların hep müdafisi olmuştur. Bundan sonra zikzak çizmeden, net ve açık politikaların sahibi olmaya ve bunu savunmaya Türkiye devam edecektir. Bu konuda yalnız kalsa dahi Türkiye'nin kanaati, görüşü değişmeyecektir." dedi.
Bozdağ'dan Kudüs açıklaması: Yalnız kalsa dahi Türkiye'nin görüşü değişmeyecek
10.12.2017 - 11:21 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 11:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla ilgili konuştu.
Etiketler : bekir bozdağ,kudüs,
526199 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/526199.aspx
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