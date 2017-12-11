Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "10 Aralık günü Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dargeçit ilçesi kırsal mahallerinde icra edilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü üyeleri ile birlikte 1 adet Kalaşnikof silah, 8 adet şarjör, 240 adet fişek, 1 adet tabanca ve şarjör, 15 adet 9 mm tabanca mermisi, 3 adet el bombası, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet telsiz, 2 adet hücum yeleği ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.