Operasyon, sabah erken saatlerde Aksaray merkezde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı oldukları belirlenen ve daha önce ihraç edilen 4 öğretmene yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından sabah erken saatlerde 4 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 4 öğretmen yakalanarak gözaltına alındı. İhraç öğretmenler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Aksaray’da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
11.12.2017 - 11:03 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 11:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksaray’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce ihraç edilen 4 öğretmen yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Operasyon, sabah erken saatlerde Aksaray merkezde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı oldukları belirlenen ve daha önce ihraç edilen 4 öğretmene yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından sabah erken saatlerde 4 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 4 öğretmen yakalanarak gözaltına alındı. İhraç öğretmenler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler : Aksaray,FETÖ operasyonu,
526476 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/526476.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER