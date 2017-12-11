Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Operasyon, sabah erken saatlerde Aksaray merkezde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı oldukları belirlenen ve daha önce ihraç edilen 4 öğretmene yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından sabah erken saatlerde 4 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 4 öğretmen yakalanarak gözaltına alındı. İhraç öğretmenler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

