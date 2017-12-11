Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, artan yoğunluk ve ticaret talebinin ardından "A sınıfı gümrük idaresi" statüsüne yükseltilen gümrük kapısında yaklaşık 8 ay süren inşaat çalışmalarının ardından başlatılan taşınma işlemleri tamamlandı. Son hazırlıkları gerçekleştirilen ve temizliklerin yapıldığı kapıda, yarın ilk geçişlerin yapılması planlanıyor. Bugüne kadar 60 bin araç giriş-çıkışının gerçekleştirildiği kapı, yenilenen haliyle ihracat yükü taşıyan araçların gümrük işlemleri "tek durak" sistemiyle gerçekleştirilecek. Bu sayede sürücüler araçlarından inmeden sırasıyla kantar tartı işlemini yaptırarak, pasaport işlemleri, gümrük tescil ve muayene işlemlerini yaptırarak çıkışı gerçekleştirecek. Bu sayede de gümrük işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesinin önü açılacak.



Suriyeli mazlumların dışa açılan yüzü

İç savaş öncesinde özellikle tarım ve hayvancılık konusunda söz sahibi olan Cerablus ve çevresi, terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne geçmesiyle beraber adeta çöküş dönemi yaşadı. 50 binden fazla olan nüfusu terör örgütü döneminde 7-8 bine kadar gerileyen Cerablus, Fırat Kalkanı Harekâtı'nın hemen ardından adeta küllerinden doğdu. Nüfusu hızla artan, tarım ve hayvancılık faaliyetleri yeniden gelişmeye başlayan Cerablus, sığınmacıların da buluşma noktası haline geldi. Cerablus'taki hareketliliğin artmasıyla beraber, bölgedeki birçok kişi de ticaretini Cerablus üzerinden sağlamaya başladı. Cerablus'taki mazlum halkın ihtiyaçlarını karşılayan gümrük kapısı sayesinde Suriye genelindeki insanların ihtiyaçlarına da cevap veriliyor. Bab, Çobanbey gibi civar kentlerin ticari hayatına da şekil veren Karkamış Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeli iş adamları, bir yandan Türkiye ile ticaretini sürdürürken diğer taraftan Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere de ulaşma imkanı yakalıyor.



Cerablus üzerinden Türkiye'ye ulaşan ve mazlum halkın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan tüccarlar da Karkamış Gümrük Kapısı sayesinde adeta Suriye'deki mazlumların dışa açılan kapısı konumunda bulunuyor.