Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okul Sütü Programı kapsamında yaklaşık 32 bin bağımsız anaokulu, anasınıfı ve ilkokulda 6 milyon öğrenciye, pazartesi, çarşamba ve cuma, haftada 3 gün süreyle 200 mililitre sade, yağlı UHT içme sütünün dağıtılmasını kapsayan ihale, 25 Ekim'de açık ihale usulü, 28 Kasım'da pazarlık usulüyle gerçekleştirilmişti. Ancak verilen tekliflerin tamamının yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle ihaleler iptal edilmişti. 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemini kapsayan süt dağıtımı için pazarlık usulü ile yapılacak yeni ihale tarihi 14 Aralık Perşembe günü saat 14.00 olarak belirlendi.