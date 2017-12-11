Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’dan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik operasyonlara devam edildiği belirtilerek, keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak’ın kuzeyi Metina bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 11 Aralık tarihinde hava harekâtı icra edildiği belirtildi. Silahlı 12 teröristin etkisiz hâle getirildiği hava harekâtında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan sığınak ve barınakların da tahrip edildiği bildirildi.

Sabah saatlerinde Hakurk bölgesine icra edilen hava harekâtı neticesinde ise 17 terörist etkisiz hâle getirilmişti. Bugün gerçekleştirilen hava harekâtlarında toplamda 29 terörist etkisiz hâle getirildi.