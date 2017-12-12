Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu Ordu, Samsun ve Konya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 29 zanlının adreslerini belirledi. Zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 29 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler zanlıların evlerinde yaptıkları aramada 28 adet uyuşturucu hap, 3 bin 500 gram esrar, 177 gram kannabinoid (bonzai) maddesi, 1 tabanca ve hassas terazi ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.