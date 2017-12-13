Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetiner Çetin ANKARA

Ankara, geride bıraktığımız kasım ayının son haftasında Pentagon’a “Pozisyonunuz müttefik ilişkilerine zarar veriyor” mesajı tepkisini “A” seviyede iletilmişti. Konu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar’ın ev sahipliğinde; Ankara’ya davet edilen Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganimi, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph L.Votel’in katılımlarıyla masaya yatırılacak. Beklentiler karşılanmadığı takdirde “DEAŞ ile mücadele süreci tamamlandı, kullanılan askerî hava üslerden çekilme takvimini belirleyelim” mesajı verilecek. ABD’li askerî yetkililerden ayrıca daha önce DEAŞ misyonu bittikten sonra YPG’ye verilen silahların toplatılacağına dair verilen taahhüdün takviminin 15 Ocak’a kadar Ankara’ya iletilmesi istenecek.

ABD’nin PYD/PKK’ya verdiği silahların bir bölümü Türkiye’ye yönelik terör saldırılarında kullanılıyor. Antitank roketinden piyade tüfeğine kadar çeşitli çap ve modelde silahlar ile patlayıcılar, Irak’ın kuzeyindeki Sincar ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki Karaçok bölgelerinden Türkiye’ye sokuluyor. Hakkari’de 9 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırıda, söz konusu silahlardan bazıları kullanılırken, güvenlik güçlerince iç güvenlik bölgelerinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda ABD’nin Suriye’de dağıttığı silahlar ele geçiriliyor. ABD Savunma Bakanlığı, onaylanan 2018 yılı bütçesi doğrultusunda, terör örgütü PKK/PYD’nin paravan kuruluşu SDG’ye 500 milyon dolarlık silah yardımı yapılacağını açıklamıştı.