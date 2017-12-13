Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başta Filistin olmak üzere birçok ülkede Müslümanlar ve ABD’ye tepki gösteren diğer din mensupları birlikte gösteriler düzenlerken Güney Amerika ülkelerinden Şili’de de on binlerce kişi sokağa döküldü. ABD bayrakları ve Trump’ın posterleri ile İsrail bayrakları ateşe verilirken, güvenlik güçleri göstericilere mâni olmak istedi. Göstericilerin geri adım atmaması üzerine Şili güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Olaylarda 3’ü polis 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Bu arada, ABD’nin Trump’ın Kudüs kararı Kolombiya’da da protesto edildi. ABD ve İsrail karşıtı sloganların atıldığı Kolombiya’daki gösteriler, yoğun güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirildi. Aynı şekilde Kanada’da da düzenlenen protesto gösterisinde ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atılırken, İsrail’e ait binaların çevresindeki güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı açıklandı.