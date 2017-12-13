Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılması üzerine CHP’den gelen “sadece kendilerine ait belediyelerin denetlendiği ve baskı yapıldığı” eleştirilerini rakamlar boşa çıkardı. Buna göre, 31 Mart 2004 ile 1 Aralık 2017 tarihleri arasında soruşturma izni verilen belediyeler arasında AK Parti 91 belediye ile ilk sırada yer aldı. AK Parti’yi 27 belediye ile CHP, 23 belediye ile MHP izledi. Yine, 11 Aralık 2017 tarihi itibarıyla görevden uzaklaştırılan 106 belediye başkanı bulunuyor. Bunların 93’ü terör örgütüne maddi destek veren HDP’li belediyeler oluşturuyor. Kalan 13 belediyeden 9’u AK Partili, 3’ü MHP’li, 1’i de CHP’li.

YENİLERİ GELEBİLİR

İçişleri Bakanlığı, haklarında imar usulsüzlükleri iddiası olan belediyeler başta olmak üzere, savcılıklarda bekleyen dosyası olan ve suç duyurularına konu olan yerel yönetimler ve yöneticileri hakkında özel denetim başlatmıştı. Teftişe başlayan mülkiye müfettişleri, Sayıştay raporlarından yola çıkarak bütün belediyeleri parti ayrımı yapmaksınız didik didik ediyor. Bu denetimlere paralel olarak İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge ile de Sayıştay raporları doğrultusunda tespit edilen eksikliklerin belediyelere bildirilmesi istenmişti. Yapılan denetimlerin ardından önümüzdeki dönemde belediyelerde ilgili yeni gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.