Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New York’ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın yargılandığı davada tanıklık yapan FETÖ mensubu firari eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz, Türkiye’den nasıl kaçtığını ve kaçarken 17 Aralık operasyonuna ait belgeleri nasıl beraberinde kaçırdığını anlattı.

Hüseyin Korkmaz (30), Türkiye’de Rıza Sarraf soruşturmasını yürüten ekibin amiri olduğunu söyledi.

Delillerin bir kısmını ismini açıklamadığı soruşturma savcısından bir kısmını da soruşturmada görev almış bir polis memurundan aldığını ifade eden Korkmaz, deliller ve ailesiyle beraber Türkiye’den kaçtığını aktardı. Korkmaz, “Bir kaçakçı buldum, beni kaçırmasını istedim. Kara sınırından kaçtım” dedi.

Korkmaz, Amerikan emniyet kuvvetleriyle irtibata geçtiğini, onların “katkısıyla” ABD’ye kaçtığını ve beraberinde getirdiği delilleri havalimanında teslim ettiğini belirtti.

17 Aralık operasyonunu nasıl düzenlediklerini de anlatan Korkmaz, operasyonlara katılan polis memurlarının kendisiyle WhatsApp üzerinden ve o dönem bu uygulamanın arama özelliği olmadığı için konuşmaları da “KakaoTalk” adlı bir uygulama üzerinden yaptıklarını anlattı.

Korkmaz’ın Türkiye devletine ait belgeleri izinsiz elde ederek kaçırması ve Amerikalı güvenlik elemanlarına teslim etmesi ardından da duruşmada ifade vermesi Atilla davasının FETÖ ile bağlantısını bir kez daha gündeme getirdi. ABD’deki örgüt üyelerinin de duruşmaları yakından takip etmeleri hukuki süreçteki FETÖ izlerini gözler önüne serdi.