Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri şafak vakti silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin desteğiyle gerçekleşen operasyonda, söz konusu şahısların evlerinin kapıları koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Operasyonun devam ettiği bildirildi.