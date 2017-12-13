Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri şafak vakti silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin desteğiyle gerçekleşen operasyonda, söz konusu şahısların evlerinin kapıları koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Operasyonun devam ettiği bildirildi.
Adana’da şafak vakti operasyon
13.12.2017 - 08:47 | Son Güncelleme: 13.12.2017 - 08:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da şafak vakti silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Adana,şafak vakti operasyon,silah kaçakçıları,
527033 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/527033.aspx
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