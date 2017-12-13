Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat (JÖH) ve komando timleri, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının sığınak ve barınaklarının belirlenerek imha edilmesi amacıyla Ağrı, Van ve Iğdır arasında yer alan Ağrı Dağı'nın, Doğubayazıt ilçesi kesiminde önceki gün başlatılan operasyon sürüyor.

Askeri birliklerin havadan, bazı timlerin de eş zamanlı olarak karadan gönderildiği bölgede, arazilerin yer yer karla kaplı olmasına, soğuk hava ve zorlu arazi koşullarına rağmen Mehmetçik, arazi arama tarama çalışması yapıyor.Sabahın ilk ışıklarında aralarında kobraların da olduğu helikopterler, bölgede uçuş yaparak teröristlerin bulunabilecekleri alanları havadan kontrol ediyor.Helikopterler ile bölgeye indirilen Mehmetçik ise soğuk havaya rağmen dağın eteklerindeki kayalık alanlarda teröristlerin yanı sıra sığınak ve barınaklarını arıyor.Operasyona katılan helikopter pilotlarının yürümenin dahi güç olduğu kayalık arazilere ustalıkla inerek asker indirmesi yapıyor, teröristlerin bulunabilecekleri alanları ateş altına alıyor.