Olay, öğle saatlerinde, Birecik'in Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu sınır hattındaki Eşme Mahallesi'nde meydana geldi. Sınır hattında modüler duvar örme işinde çalışan işçilere, PYD'nin denetiminde bulunan bölgeden ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği, ismi öğrenilemeyen 1 işçi yaralandı. Yaralı işçi, olay yerine çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayın ardından sınır hattında güvenlik önlemi alındı.
PYD'li teröristler işçilere saldırdı: 1 yaralı
13.12.2017 - 13:54 | Son Güncelleme: 13.12.2017 - 13:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, sınır hattında modüler duvar örme işinde çalışan 1 işçi, Suriye tarafından PYD'li teröristlerin bulunduğu bölgeden ateş açılması sonucu yaralandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : terör,pyd,suriye,
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