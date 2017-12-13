Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Van’da Milli Parklar Müdürlüğünde memur olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç olduğu öğrenilen Ercan Özcan hakkında soruşturma başlatıldı. Kastamonu’da örgütün yurtlarında abilik yaptığı ileri sürülen Ercan Özcan, Samsun'da yakalandı ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen Ercan Özcan'ın Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sona erdi. Tutuksuz olarak yargılanan Ercan Özcan, bugünkü davanın son duruşmasında kendisini savunarak, "Cemaat ya da dini yapı olarak zannettiğim örgütün Kastamonu'daki yurtlarında müdür yardımcısı olarak görev yaptım. 2012 yılından sonra bu yapı ile bağlantımı kestim. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.Mahkeme, Özcan Özcan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.