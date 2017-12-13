Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Çağlar'ın ölümünün ardından ihmal iddiaları ortaya atılmıştı.

İstanbul Koşuyolu'ndaki bir özel hastaneye gece 01.00'de başvuran İbrahim Çağlar'ın gaz şikayeti ve karın ağrısı nedeniyle geri gönderildiği öne sürülmüştü.

Buna karşın hastane, kalp krizi riski dikkate alınarak EKG de çekildiğini açıklamıştı. Saat 02.20 civarında yeniden rahatsızlanan Çağlar, aynı hastanenin Bağcılar'daki merkezine sevk edilmişti.

İddialar üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti ve Çağlar'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı olan İbrahim Çağlar, pazartesi sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti.