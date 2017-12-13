Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da toplanan Kudüs Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da katıldı.

VENEZÜELA BAŞKANI, MİSAFİR OLARAK TOPLANTIYA KATILDI

Zirvenin devlet başkanları listesinde bir sürpriz isim ise dikkat çekti. Başka bir toplantı için İstanbul'da bulunan Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, misafir olarak toplantıda bulundu.

KALIN'LA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da gerçekleştirdiği zirveye katılan Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile fotoğraf çektirdi.

İŞTE ZİRVEYE KATILAN LİDERLER:

İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi katılımcı listesinde yer alan liderler ise şöyle sıralandı:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yemen Cumhurbaşkanı Abdrabuh Mansour Hadi, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, Umman Kralı'nın özel temsilcisi Seyit Assad bin Tarıq Al Said, Katar Emiri Şeyh Tamim, Flistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Brunei Kralı Hasan El-Bolkiah, Cibuti Başbakanı Abdulkader Kamil Mohamed, Kazakistan Meclis Başkanı Kassım Jomart Tokayev, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Faiez Serrag, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Ürdün Kralı Abdullah, Özbekistan Senato Başkanı Nigmatulla Yuldaşev, Malezya Başbakanı Najib Razzak, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani.



