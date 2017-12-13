Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz olarak yargılanan özel bir kurumda İngilizce öğretmeni olarak çalıştığı öğrenilen Tuğçe U. adlı genç kadın, hakim karşısına çıktı. Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Tuğçe U., Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak istediğini söyledi. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen Tuğçe U., "Karabük'te üniversite okurken beni askeri sınavlara sokmak istediler. Ben onların iradesi dışında girdiğim askerlik sınavını kazanamadım. Örgütün mezun olan bayanlarından sorumlu E.K. adlı bayan vardı. Bu bayan mezun olanlarla ilgileniyordu. Örgütün talimatı doğrultusunda öğrencileri yönlendiriyordu. Örgütün sohbet ablalığını yapan D.A. benim telefonuma ByLock'u yükledi. Okulu bitirince bu kişilerle bağlantım olmadı. Pişmanım. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum. Babamın üzerine kayıtlı olan ByLock yüklü telefonunu da hep ben kullandım. Babamın bu olaylarla hiçbir ilgisi yok" dedi.

Duruşma 24 Ocak 2018 tarihe ertelendi.