Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre Saudi Arabian Oil Co. halka arzında koordinatör ve talep toplayıcı olarak görevlendirmek üzere bankalarla görüşüyor.

Kaynaklar, Saudi Aramco’nun son birkaç günde bankalar ile irtibata geçerek tekliflerini sunmalarını istediğini ve bankalara ilişkin seçimini gelecek yılın başında tamamlamayı hedeflediğini belirtti.

Suudi Arabistan Aramco’nun yüzde 5’e kadar payını halka arz ederek dünyanın en büyük varlık fonunu kurmayı ve ülke ekonomisinin hidrokarbon bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Suudi hükümetinin hesapladığı gibi şirketin değerinin 2 trilyon dolara ulaşması durumunda Aramco dünyanın en büyük halka arzını gerçekleştirmiş olacak.

Aramco CEO’su Amin Nasır geçen ay yaptığı açıklamada kaç hissenin halka açılacağı ve krallık dışında nerede işlem göreceği konusunda karar beklediklerini söylemişti.