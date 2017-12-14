Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New York’ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın yargılandığı davada şahitlik yapan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu firari eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kendisine 50 bin dolar verdiğini ve ABD’de oturduğu evin kirasını ise savcılığın ödediğini söyledi. ABD’ye geldiği günden beri hiç çalışmadığını ancak çalışma başvurusunda bulunduğunu ve iki hafta önce olumlu cevap aldığını anlatan Korkmaz, ABD hükûmetinden yardım alıp almadığı sorusuna ise “Savcılık 3 defa 300 dolar, toplamda 900 dolar verdi. FBI 50 bin dolar verdi. Oturduğum apartmanı savcılık tuttu, kirasını savcılık ödüyor” cevabını verdi. Korkmaz, yapılan yardımların hiçbirini kendisinin talep etmediğini ifade etti.

SAHTE BELGELER

Korkmaz, ayrıca, 17 Aralık soruşturması kapsamında iş adamı Reza Zarrab’ın ev ve iş yerlerindeki aramalar sonucu ele geçirilen belgeler hakkında da bilgi verdi. Korkmaz, “Zarrab örgütünün” işlerini yürüttüğü Orient Bazaar’da bulunan ofiste yapılan aramada ele geçirilen dökümanların arasında Dubai’ye ait sahte gümrük belgeleri olduğunu kaydetti. Zarrab’ın iş yerindeki aramada iki tane gümrük mührü ele geçirildiğini de kaydeden Korkmaz, ayrıca fotoğrafları da gösterilen “tomarlarca” boş sahte gümrük belgelerinin de iş yerinde bulunduğunu belirtti. Korkmaz ilk günkü ifadesinde itiraflarda bulunmuş, ABD’ye nasıl kaçtığını ve 17-25 Aralık belgelerini nasıl kaçırdığını anlatmıştı. okmaz, deliller ve ailesiyle beraber Türkiye’den kaçışını “Bir kaçakçı buldum, beni kaçırmasını istedim. Kara sınırından kaçtım” sözleriyle anlatmıştı. Korkmaz, Amerikan emniyet kuvvetleriyle irtibata geçtiğini, onların “katkısıyla” ABD’ye kaçtığını ve beraberinde getirdiği delilleri havalimanında teslim ettiğini belirtmişti.

FBI GÖREVLİSİ EMNİYETE ÇAĞRILDI

Korkmaz’ın itiraflarına yönelik açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, “FBI ile ilgili söylenen, iddia edilen ve mahkemede ortaya konulan meselenin altını çizmek istiyorum ki Türkiye büyük bir mesele hâline getiriyor. Buradan kaçmış bir haine söylenen doğru ise 50 bin dolar verilmesi, bu kumpasın hangi ölçüde gerçekleştiğinin ispatı ve delilidir. FBI bunu yapmış ise Türkiye için yeni bir süreç başlayacaktır” dedi. Öte yandan, Hüseyin Korkmaz’ın “FBI bana para verdi” itirafları ve Soylu’nun açıklamaları üzerine, FBI’ın Türkiye’deki görevlisi, Emniyet Genel Müdürlüğüne çağrıldı.