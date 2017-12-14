Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Fetullahçı terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) haberleşme programı Bylock kullanan 51 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gaziantep merkezli düzenlenen Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Ankara, Bursa, Adıyaman, Balıkesir ve Kütahya illerinde yapılan operasyonlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheli şahıslar emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere sevk edildi.
Gaziantep merkezli 11 ilde Bylock operasyonu: 35 gözaltı
14.12.2017 - 12:47 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 12:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye genelinde Gaziantep merkezli toplam 11 ilde 51 şüpheli şahsa yönelik yapılan Bylock operasyonunda 35 şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Fetullahçı terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) haberleşme programı Bylock kullanan 51 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gaziantep merkezli düzenlenen Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Ankara, Bursa, Adıyaman, Balıkesir ve Kütahya illerinde yapılan operasyonlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheli şahıslar emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere sevk edildi.
Etiketler : Türkiye,Gaziantep,FETÖ,
527452 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/527452.aspx
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