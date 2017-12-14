Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Fetullahçı terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) haberleşme programı Bylock kullanan 51 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gaziantep merkezli düzenlenen Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Ankara, Bursa, Adıyaman, Balıkesir ve Kütahya illerinde yapılan operasyonlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheli şahıslar emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere sevk edildi.

