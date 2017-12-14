Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde üye ülkeler tarafından Filistin'in başkenti olarak tanınan Doğu Kudüs'te büyükelçiliklerin yer alacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, haber televizyonlarının canlı yayınladığı basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Çavuşoğlu'nun verdiği bilgiye göre, Rusya ile S-400 füze savunma sistemi anlaşması bu hafta imzalanabilir.

Dışişleri Bakanı, Doğu Kudüs'ü bağımsız Filistin devletinin başkenti olarak tanıyan devletlerin söz konusu yerde büyükelçilikler açacağını duyurdu. Çavuşoğlu, "Bağımsız Filistin devletinin tanınması, BM kararlarına uygundur. Doğu Kudüs başkentil Filistin'in tanınması için mücadele edeceğiz" dedi.