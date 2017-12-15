Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov, Ankara'ya sürpriz bir ziyarette bulundu.Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gerasimov, bugün Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirerek mevkidaşı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar'la görüştü.Genelkurmay Başkanlığı, görüşmenin içeriğine dair bir bilgi vermedi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Rus Mevkidaşıyla Ankara'da görüştü
15.12.2017 - 20:29 | Son Güncelleme: 15.12.2017 - 20:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile Genelkurmay Karargahı'nda görüştü.
Etiketler : Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar,Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov,
527831 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/527831.aspx
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