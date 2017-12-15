Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov, Ankara'ya sürpriz bir ziyarette bulundu.Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gerasimov, bugün Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirerek mevkidaşı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar'la görüştü.Genelkurmay Başkanlığı, görüşmenin içeriğine dair bir bilgi vermedi.