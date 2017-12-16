Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU ANKARA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, alınan tedbirler sonrasında başta sigarada olmak üzere kaçakçılık olaylarında düşüş yaşandığını söyledi. Tüfenkci, 2017 yılı başından bugüne kadar 5 bin 633 olayda toplam 2 milyar 225 milyon lira değerinde kaçakçılık olayını ortaya çıkardıklarını belirterek şöyle devam etti: Eskiden özellikle sınırlardan kaçak geçiş veya katırlarla sigara girişi oluyordu. Sonrasında, sınırlara duvar örülmesi, gümrüklerdeki çalışanların buna daha fazla fokuslanması ve İçişleri Bakanlığı ile yaptığımız koordinasyon sayesinde, kaçak sigarada oranlar düştü. Sınırlardan geçirmek zorlaşınca, kaçakçılar bu kez deniz yoluna yöneldi. Açık denizden gemilerden küçük teknelere yükleyerek Türkiye’ye sigara sokuluyor. Biz buna karşı da önlem almaya başladık. Sahil Güvenlik’le iş birliği yapıyoruz. Devriye gezen deniz araçları artırıldı.