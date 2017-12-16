Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde Beykoz’daki evinde ölü bulunan eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz’ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Durumdan habersiz olan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz ise akşam saatlerinde ABD’den Türkiye’ye döndü. Havalimanında konvoy eşliğinde çıkış yapan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz, oğlu Yavuz Yılmaz’ın cenazesinin bulunduğu özel hastaneye geldi. Hastanede yakınları tarafından karışlanan Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz’ın üzgün oldukları görüldü.