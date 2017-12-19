Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Hükûmet, megakent İstanbul’un emniyeti için yeni bir hamle yaptı. Alınan son karar gereği İstanbul sokakları artık daha güvenli olacak. İstanbul için 5 bin yeni polis ve bekçi takviyesi yapıldı. Yılbaşı öncesi İstanbulluları ilgilendiren kritik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. Bakan Soylu, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul sokaklarında görev yapacak olan polis ve bekçi sayısını paylaştı. Buna göre alınan 5 bin yeni polis ve bekçiyle şehrin güvenliğinin artırılacağı vurgulandı. İstanbul sokaklarının bundan böyle daha huzurlu olacağını açıklayan Bakan Soylu’nun attığı tweet şöyle: İstanbul’a yeni mezun polis 2 bin 500 kardeşimizi verdik. 2 bin bekçi alımı da devam ediyor. 1 ay içerisinde 500 yeni polis mezun vereceğiz. Toplam 5 bin. İstanbul sokakları daha huzurlu olacak.