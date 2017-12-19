Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

Ancak ekipler ByLock’ta üç aşamalı durumla karşılaştı. İlk olarak, ‘problem teşkil etmeyen, net ByLock kullanıcısı olan’ yani kullanıcı adı, mesaj ve konuşma içerikleri bulunanlar... İkincisi, kullanıcı adı olup da mesaj içerikleri olmayan... Üçüncü olarak da kullanıcı olup da bazı mesaj içeriklerinin kısıtlı olan... İkinci ve üçüncü aşamadan olan 50 bin ByLock kullanıcısı olduğunu tespit edildi. Güvenlik birimleri bünyesinde kurulan özel ekip 50 bin kişinin ByLock içeriklerini yeniden inceleyecek ve çözecek. Bu sayede hem varsa mağduriyetler giderilecek hem de gerçek ByLock kullanıcıları ayıklanacak. Bu arada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun da (BTK), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle örgüt elemanlarının telefonlarından ByLock için kullanılan ‘46.166.160.137’ IP adresine bağlanıp bağlanmadığını araştırdığı öğrenildi.