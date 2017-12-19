Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Bangladeş'e geldi. Başbakan Yıldırım'a kızı Büşra Köylübay da eşlik ediyor.

YILDIRIM'DA KIZI DA EŞLİK EDİYOR

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Şah Celal Uluslararası Havalimanı'nda törenle karşılandı. Başbakan Yıldırım'a kızı Büşra Köylübay da eşlik etti.

ŞEHİTLER ANITINI ZİYARET ETTİ

Başbakan Yıldırım, yanında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile diğer heyet üyeleriyle birlikte Bangladeş'in başkenti Dakka'nın 33 km uzağındaki "Ulusal Şehitler Anıtı"nı gezerek şeref defterini imzaladı.

İŞTE DEFTERE YAZDIĞI MESAJ:

Yıldırım, deftere yazdığı mesajda, "Savar'daki Ulusal Şehitler Anıtı'nda bulunmanın kendisi için büyük bir ayrıcalık ve onur vesilesi olduğunu" belirterek, "1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda hayatını kaybeden cesur Bengallileri, burada Türk milleti ve kendi adıma anma fırsatı bulmaktayım." ifadesine yer verdi.

"Türkiye ile Bangladeş halkları arasındaki kardeşlik bağlarının, bağımsız Bangladeş devletinin kuruluşunun öncesine dayandığını" vurgulayan Yıldırım, mesajını şöyle sürdürdü:

"Türk milleti, Bengalli kardeşlerinin Kurtuluş Savaşı'mızda verdikleri desteği asla unutmayacaktır. Ülkeleri için cesaretleri ile savaşan Bangladeş şehitlerine saygı göstermekten onur duyuyorum. Onların mirası, Bangladeş halkını bu demokratik, müreffeh ve coşkulu ülkenin inşa edilmesinde cesaretlendirmiştir."

Başbakan Yıldırım, kendi ismi verilen fidanı anıtın bahçesine dikerek ziyaretini tamamladı.

YENİ BÜYÜKELÇİLİK BİNASININ TEMELİNİ ATTI

Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş'in başkenti Dakka'nın diplomatik bölümünde yeni yapılacak Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin yeni binasının temelini attı.

KEMOTERAPİ ÜNİTESİNİN AÇILIŞINI YAPTI

Daha sonra Yıldırım, Türkiye'nin dış yardımlarını organize eden TİKA'nın yaptırdığı Kemoterapi tedavi merkezinde de incelemeler yaptı.

RAHMAN VE AİLESİNİN KATLEDİLDİĞİ EVİ GEZDİ

Bangladeş halkının babası sayılan Şeyh Mujibur Rahman ve ailesinin katledildiği ve günümüzde müze haline getirilen evi gezdi. Günümüzdeki Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın babası ve Banladeş'in ilk Cumhurbaşkanı olan Şeyh Mujibur Rahman, 15 Ağustos 1975 yılında tüm aile fertleriyle birlikte bu evde katledilmişlerdi. Bangladeş'in kadın başbakanı olan Şeyh Hasina ise, Bangladeş dışında oldukları içim katliamdan sağ kurtulmuşlardı.

ANIT MÜZESİNİ GEZDİ

Başbakan Yıldırım, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Bangabandhu Anıt Müzesi'ni de ziyaret etti.

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