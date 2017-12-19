Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Yemen’deki Huti milisler tarafından Suudi Arabistan’a yeni bir füze saldırısı gerçekleştirildiği öğrenilmiştir. Söz konusu saldırıyı kınıyor, saldırının Suudi Hava Savunma Sistemleri tarafından etkisiz kılınması sayesinde dost ve kardeş Suudi Arabistan’da herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamış olmasından memnuniyet duyuyoruz” denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a yapılan saldırıyı kınadı
19.12.2017 - 20:24 | Son Güncelleme: 19.12.2017 - 20:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Yemen’deki Huti milisleri tarafından Suudi Arabistan’a yeni bir füze saldırısını kınadı.
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,Suudi Arabistan,füze,saldırı,
528969 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/528969.aspx
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