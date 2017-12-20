Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Çevre Yolu viyadük altında 16 Ekim'de meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Sinop’un Boyabat ilçesinde ikamet eden Fazıl Ulusoy Samsun’daki özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuş, Fazıl Ulusoy’un yanına gelen eşi Fatma Ulusoy (67) ile oğulları Mehmet Ulusoy (50) ve Hüseyin Ulusoy (36) lokantaya gitmek için hastaneden çıkıp yaya olarak yolun karşısına geçmek isterlerken Selahattin A.’nın kullandığı 55 BR 310 plakalı kamyonet çarpmıştı.. Kazada yaralanan anne Fatma Ulusoy, ile oğulları Mehmet Ulusoy ve Hüseyin Ulusoy 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Fatma Ulusoy yapılan müdahalelere rağmen bu akşam hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 2 çocuklu kadın kurtarılmadı
20.12.2017 - 03:41 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 03:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’da yolun karşısına geçmeye çalışırken yanında 2 oğlu ile birlikte kamyonetin çarparak yaraladığı anne tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : samsun,kaza,
529021 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/529021.aspx
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