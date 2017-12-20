Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Çevre Yolu viyadük altında 16 Ekim'de meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Sinop’un Boyabat ilçesinde ikamet eden Fazıl Ulusoy Samsun’daki özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuş, Fazıl Ulusoy’un yanına gelen eşi Fatma Ulusoy (67) ile oğulları Mehmet Ulusoy (50) ve Hüseyin Ulusoy (36) lokantaya gitmek için hastaneden çıkıp yaya olarak yolun karşısına geçmek isterlerken Selahattin A.’nın kullandığı 55 BR 310 plakalı kamyonet çarpmıştı.. Kazada yaralanan anne Fatma Ulusoy, ile oğulları Mehmet Ulusoy ve Hüseyin Ulusoy 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Fatma Ulusoy yapılan müdahalelere rağmen bu akşam hayatını kaybetti.