Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hernandez, televizyonda yayımlanan konuşmasında, "İnsanlar konuştular ve bize kalan sandıkta özgürce ifade ettikleri iradelerine boyun eğmek." ifadesini kullandı. Muhalefetten seçim kurulunun açıkladığı resmi sonuçları ve galibiyetini kabul etmelerini isteyen Hernandez, bu şekilde ülkedeki bölünmüşlüğün biteceğini söyledi.

Diğer yandan, seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet yanlıları sokak protestolarına devam ediyor.

Öte yandan, Amerikan Havayolları'nın Tegucigalpa Temsilcisi Verna Osorto, firmanın cuma gününden bu yana güvenlik nedeniyle ülkenin başkenti Tegucıgalpa'ya yaptığı uçuşları iptal ettiğini belirtti.

Honduras'ta 26 Kasım'da yapılan seçimlerde oyların sayılmaya başladığı ilk saatlerde muhalefet adayı Salvador Nasralla yüzde 5 farkla öndeyken oy sayımına teknik arıza nedeniyle ara verilmiş, sonrasında Hernandez farkı kapatarak öne geçmişti.

Oy sayımına verilen aranın seçimleri şaibeli hale getirdiğini savunarak itiraz eden muhalefet, protesto gösterilerine başlamıştı.

Muhalefet, 3 haftadır süren gösterilerde 2'si polis 24 kişinin öldüğünü iddia ederken, emniyet 17 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Seçim Kurulu, son olarak Hernandez'in oyların yüzde 42,95'ini alarak seçimi kazandığını, muhalefetin adayı Salvador Nasralla'nın ise 41,42 oranında oy aldığını duyurmuştu.

Amerikan Devletleri Örgütü gözlemlenen düzensizlik ve eksiklikler nedeniyle kazananın kesinleştirilemediğini belirterek, seçimlerin tekrarlanmasını tavsiye etmişti.