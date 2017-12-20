Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketicilerin hak arama yollarını kolaylaştırmak, satıcı ve sağlayıcı arasındaki uyuşmazlıkların daha basit, hızlı, masrafsız çözümlenmesini sağlamak ve yargının yükünü azaltmak amacıyla 81 ilde ve 919 ilçede binin üzerinde kurulan tüketici hakem heyetlerinde Erdoğan'ın imzasıyla bir dizi değişiklik yapıldı. Şu ana kadar Tüketici Hakem Heyetleri'ne 3 bin 610 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda başvuru yapılabiliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla beraber bu rakam yükseltildi.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAR

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda, tüketici hakem heyetlerine başvuru maddesinde düzenleme yapılacak.

Tüketicinin taraf olduğu uyuşmazlıklarda İcra ve İflas Kanunu'nun uygulanamayacağı şeklindeki değerlendirmelerin ortadan kaldırılmasına yönelik değişiklikle; icra iş ve işlemlerine ilişkin hususlarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunluluğu aranmaksızın İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanabilecek.

Ayrıca, tüketici hakem heyetlerine başvuru için belirlenen parasal sınırlar yükseltilecek.

BAŞVURU İÇİN ÜST LİMİTLER YÜKSELTİLDİ

Buna göre değeri 4 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, 6 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 4 bin-6 bin lira olan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu olacak. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamayacak.