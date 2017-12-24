Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Kilis İl Kongresine katılmak üzere Kilis’e gelen Başbakan Yıldırım, Vali Mehmet Tekinarslan’ın makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası Başbakan Yıldırım, Kilis Belediyesine yürüyerek geldi. Başbakan Yıldırım’a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’yı makamında ziyaret eden Başbakan Yıldırım’a AK Parti Kilis Milletvekilleri Reşit Polat ile Mustafa Hilmi Dülger eşlik etti.

Başbakan Yıldırım, Başbakanlık otobüsüyle Kilis’ten ayrıldı.