Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 32 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın 20 Aralık’tan itibaren birçok ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 32 muvazzaf astsubaydan 23’ü yakalanarak gözaltına alındı. Firar olan 9 kişinin de yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Kocaeli’de 23 muvazzaf astsubay FETÖ’den gözaltına alındı
25.12.2017 - 16:59 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’de yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 32 muvazzaf astsubaydan 23’ü yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler : kocaeli,asker,
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