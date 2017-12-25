Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 32 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla birçok ilde gerçekleştirilen operasyonla şüphelilerden 23'ü yakalanarak gözaltına alındı. 9 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.