Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 32 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla birçok ilde gerçekleştirilen operasyonla şüphelilerden 23'ü yakalanarak gözaltına alındı. 9 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
23 astsubaya FETÖ gözaltısı
25.12.2017 - 18:00 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 23 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
Etiketler : FETÖ,
530738 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/530738.aspx
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