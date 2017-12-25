Beşiktaş Kaymakamlığı, Beşiktaş Belediyesinin Barbaros Bulvarı'nda yılbaşı kutlamaları için yaptığı izin başvurusunu güvenlik gerekçesiyle reddetti.
Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan başvuruya ret
25.12.2017 - 18:14 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 18:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Kaymakamlığı, Beşiktaş Belediyesinin Barbaros Bulvarı'nda yılbaşı kutlamaları için yaptığı izin başvurusunu güvenlik gerekçesiyle reddetti.
Etiketler : Beşiktaş Kaymakamlığı,
530743 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/530743.aspx
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