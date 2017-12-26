Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce söz alan Çad Cumhurbaşkanı Debi, Maarif Okullarının FETÖ'nün okullarını almasına ilişkin "Çocuklarımız artık teröristlerin elinde eğitim görmeyecek." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Çad, darbecilere ve uzantılarına karşı mücadelede bize destek verdi.

Çad Cumhurbaşkanı'na FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan etmesinden ötürü teşekkür ediyorum.

Ortak bir terörle mücadele kuvveti oluşturmak için G5 girişimini destekliyoruz. G5 ortak gücünün terörizim ve organize suçlarla mücadeleye fayda sağlayacağına inanıyoruz.

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