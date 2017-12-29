BBP Genel Başkanı Destici, AK Parti Genel Merkezine geldi. Destici’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebi üzerine parti genel merkezine geldiği belirtiliyor.
Mustafa Destici AK Parti Genel Merkezinde
29.12.2017 - 19:57 | Son Güncelleme: 29.12.2017 - 19:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Merkezine geldi.
Etiketler : BBP,Genel Başkanı Mustafa Destici,AK Parti Genel Merkezi,
531961 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/531961.aspx
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