Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Terör, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Asayiş, Narkotik Şubesi ekiplerinden oluşan polisler yaklaşan yılbaşı öncesi asayiş uygulaması yaptı. Uygulamaya Özel Harekat timleri de destek verdi. Aralarında zırhlı araçların da bulunduğu polis ekipleri, başta Kayapınar olmak üzere Bağlar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde çeşitli güvenlik noktaları oluşturarak, durdurulan araçları didik didik aradı. Araçlarda bulunan vatandaşların üst aramasının ardından GBT sorgusu yapıldı. Bir araçta yapılan aramada şahsın üzerinde 7,65 milimetre tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen tabancaya el konulurken, şahıs hakkında is işlem başlatıldığı belirtildi.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında huzur ve güveni sağlamak amacıyla yapılan uygulamada, kıraathane, internet kafeleri ve eğlence merkezleri denetlendi, şüpheli kişilerin kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Uygulamaların gecenin geç saatlerine kadar devam edeceği belirtilirken, detaylarının daha sonra açıklanacağı kaydedildi.