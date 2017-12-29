Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar A.D, C.S, M.S, S.B ve Y.Ç ile tutuksuz sanık B.D ve avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Duruşmada mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasından 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmalarına hükmetti.

Mahkeme, sanıkların tutuklu bulundukları süre ile ceza miktarını göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine karar verdi.