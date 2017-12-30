ABD'ye gitmek için vize müracaatında bulunan Ersin Çakar, "Şu anda içerisi çok sakin" dedi. Başkonsolosluğa 3 çocuğu ile gelen Mert Soylu ise, "Tüm evraklarımız hazırdı ama tekrar randevu almamız istendi" diye konuştu.
ABD'ye vize işlemleri başladı
30.12.2017 - 04:13 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 04:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vatandaşlar, vize işlemlerinin normale dönmesi üzerine Sarıyer'deki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na gelmeye başladı.
Etiketler : abd,vize,abd vizesi,
532058 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/532058.aspx
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