Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'ye gitmek için vize müracaatında bulunan Ersin Çakar, "Şu anda içerisi çok sakin" dedi. Başkonsolosluğa 3 çocuğu ile gelen Mert Soylu ise, "Tüm evraklarımız hazırdı ama tekrar randevu almamız istendi" diye konuştu.