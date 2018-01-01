Ceylanpınar ilçesinin sıfır noktasında bulunan Rasulayn ilçesinde gece yarısından sonra iddiaya göre PKK/PYD terör örgütü üyeleri tarafından havaya ateş açıldı. Yoğun silah sesleri sınırın Türkiye tarafındaki Ceylanpınar’da paniğe neden oldu. Silah seslerinin ardından güvenlik güçleri ilçe merkezinde ve sınırda sıkı tedbir aldı. İlçe halkı havaya açılan silah seslerinden tedirgin olurken, çarşı merkezini sessizlik kapladı.
Suriye'nin sınırında yoğun silah sesleri
01.01.2018 - 02:37 | Son Güncelleme: 01.01.2018 - 02:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin sıfır noktasında bulunan Suriye’nin Rasualyn ilçesinde 2017 yılının son saniyelerinde havaya ateş açıldı. Yoğun silah sesleri, sınırın Türkiye tarafında paniğe neden oldu
Etiketler : suriye sınırı,
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