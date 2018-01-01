Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ceylanpınar ilçesinin sıfır noktasında bulunan Rasulayn ilçesinde gece yarısından sonra iddiaya göre PKK/PYD terör örgütü üyeleri tarafından havaya ateş açıldı. Yoğun silah sesleri sınırın Türkiye tarafındaki Ceylanpınar’da paniğe neden oldu. Silah seslerinin ardından güvenlik güçleri ilçe merkezinde ve sınırda sıkı tedbir aldı. İlçe halkı havaya açılan silah seslerinden tedirgin olurken, çarşı merkezini sessizlik kapladı.