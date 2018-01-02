Akın ifadesinde, örgüt içerisinde aldığı görevler ve kendisinden sorumlu olanlarla ilgili kapsamlı bilgi verdi. Bu ifadeler doğrultusunda biri FETÖ’den tutuklu 3 subayın ismine ulaşıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü hâlen görevde olan 2 subayı gözaltına aldı. Yüzbaşı Akın, 15 Temmuz akşamı dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki Çolak’ın aracını 15-20 km gibi çok düşük bir hızla kullandığı, böylelikle darbecilere zaman kazandırdığı iddia edilmişti. Kamera görüntüleri de ortaya çıkan olaylarda, Burak Akın, darbe girişimini engellemeye çalışırken bacaklarından vurulmuştu.
İki subayı defişre etti
02.01.2018 - 05:20 | Son Güncelleme: 02.01.2018 - 05:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz’da madalya ile ödüllendirilen ancak ‘Baskılara dayanamıyorum, FETÖ’cüyüm’ diyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın itirafçı oldu.
Etiketler : fetö,burak akın,
532711 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/532711.aspx
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