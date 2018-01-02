Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akın ifadesinde, örgüt içerisinde aldığı görevler ve kendisinden sorumlu olanlarla ilgili kapsamlı bilgi verdi. Bu ifadeler doğrultusunda biri FETÖ’den tutuklu 3 subayın ismine ulaşıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü hâlen görevde olan 2 subayı gözaltına aldı. Yüzbaşı Akın, 15 Temmuz akşamı dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki Çolak’ın aracını 15-20 km gibi çok düşük bir hızla kullandığı, böylelikle darbecilere zaman kazandırdığı iddia edilmişti. Kamera görüntüleri de ortaya çıkan olaylarda, Burak Akın, darbe girişimini engellemeye çalışırken bacaklarından vurulmuştu.