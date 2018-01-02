Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım 2017'nin son gününü çok yoğun bir programla geçirdi. Başbakan, beraberinde Genel Kurmay Başkanı Org. Hulûsi Akar olduğu halde yılın son gününe Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti. Burada komandoların zorlu eğitimini takip eden Başbakan, daha sonra askerlerin yanına giderek "Vatan size minnettar" mesajı verdi. Yıldırım, Eğirdir'den Isparta'ya dönüşünde bu sefer 112 Çağrı Merkezini ziyaret etti. Başbakan, ayrıca, Isparta'dan Ankara'ya dönüş yolunda "TC-IST" uçağının kokpitine girerek, pilotların hava trafik kontrol kulesiyle bağlantı kurduğu telsiz frekansından havadaki yolcuların ve Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi çalışanlarının yeni yılını kutladı. Yıldırım, hava kontrolörlerinin davetini de kabul ederek, "Bir gün sizi ziyaret edeceğim" sözü verdi.

Başbakan, Ankara'ya dönüşünde ise bu sefer beraberindeki Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Yıldırım, daha sonra emniyet müdürleri ve daire başkanlarıyla bir araya geldi. Yeni yıla EGM'de giren Başbakan Yıldırım, yılbaşı tedbirleri sebebiyle Emniyet Genel Müdürü Selâmi Altıok'a teşekkür etti ve telsizden de polis teşkilatının yeni yılını kutladı.